Die Löwen hoffen in Bamberg auf zweiten Coup

Energisch zum Korb: So mutig, wie hier im Hinspiel gegen Tyrese Rice, brauchen die Löwen Joe Rahon am Freitag in Bamberg auch. Das Duell der Spielmacher wird ein Schlüssel für den Ausgang der Partie sein.

Braunschweig. Mit einem 26-Punkte-Triumph gegen Spitzenteam Bamberg fing der Höhenflug der Braunschweiger Basketballer an. Am Freitag gibt’s das Rückspiel.

An das erste Saisonduell gegen Spitzenteam Bamberg haben Braunschweigs Basketballer herzerwärmende Erinnerungen. Nach fünf bitteren Niederlagen in Folge zum Saisonauftakt empfingen sie den früheren Serienmeister als krasser Außenseiter. Doch dann erlebten die Fans ein kleines Wunder, und auch die Löwen-Profis konnten ihre Heldentat kaum fassen: Die Stars aus Franken wurden sensationell mit 92:66 (52:38) abgefertigt – ein Befreiungsschlag und der Start der fulminanten Heimserie der Löwen, die seither elf ihrer zwölf Heimspiele gewannen.

Nun aber sind sie auswärts gefordert, in Bamberg. Und nachdem Trainer Frank Menz und seine Schützlinge bis vor kurzem noch optimistisch waren, erneut gegen den Pokalsieger gewinnen zu können, hat diese Zuversicht einen kleinen Dämpfer erhalten.

Die Löwen hatten so ein bisschen gehofft, dass es für die gefestigt wirkenden, sehr erfahrenen und abgebrühten Bamberger Routiniers in der BBL problemlos läuft und sie nun, eine Woche vor ihrem großen internationalen Auftritt im Final-Four-Turnier der Champions-League, gedanklich schon halb im Austragungsort Antwerpen sind.

Doch so wird es nicht kommen. Denn der Favorit leistete sich in der Bundesliga zuletzt zwei unerwartete Auswärtspleiten in Frankfurt und Ludwigsburg und muss das Braunschweig-Heimspiel nutzen, um seine Fans zu versöhnen und für die Champions League wieder in die Spur zu kommen.

„Das schwerste der restlichen Spiele“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Bamberger diese Woche nicht international aktiv waren, sich gezielt vorbereiten konnten und sicher auch noch eine Revanche für die Hinspiel-Schmach anstreben. „Die werden richtig Gas geben“, ahnt Menz. „Es ist sicherlich das schwerste unserer restlichen fünf Spiele.“

Dafür können die Löwen bei den heimstarken Franken ohne den ganz großen Druck aufspielen, der sich dann ab nächsten Mittwoch zum Heimspiel gegen Bonn einstellen wird. Schaffen sie in Bamberg erneut eine Überraschung, bringt sie das im Play-off-Kampf enorm voran. Unterliegen sie, ist aber aufgrund des günstigen Restspielplans wohl noch nicht viel verloren.

„Die Gegner spielen uns in die Karten“, freut sich Menz. „Ich hatte gedacht, dass die Teams wie Ludwigsburg, Ulm, Würzburg oder Bayreuth konstanter sind.“ Die Ulmer auf Platz sechs haben sich zwar mittlerweile nach oben abgesetzt und dürften für die Löwen auch wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht einzuholen sein.

Doch gegenüber den verbliebenen vier Rivalen im Kampf um die restlichen zwei Plätze in der Meisterrunde haben die Braunschweiger gute Chancen. „Aber wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, indem wir jetzt hin und her rechnen, das wäre auch viel zu früh“, warnt Kapitän Thomas Klepeisz. „Wir haben fünf sehr schwere Spiele vor uns – und am besten, wir gewinnen sie alle.“ Das Team sei bereit, in Bamberg den Endspurt zu starten.

„Die Jungs sind fit“

Das hofft auch Menz. Die gegen Bremerhaven offenbarte Müdigkeit seiner Schützlinge zum Ende der Englischen Woche sei eine mentale Sache gewesen, beruhigt der Trainer. „Wir haben Tests gemacht: Die Jungs sind fit, und ich gehe davon aus, dass sie physisch präsent sind.“

Die Grundlage, um in Bamberg eine Chance zu haben, muss eine gute Verteidigung sein, und zwar diesmal nicht, wie bei den jüngsten Heimspielen, erst in der zweiten Hälfte. „Wir müssen selbstbewusst und super aggressiv aus der Kabine kommen und 40 Minuten auf höchstem Intensitätslevel spielen“, fordert Menz. „In Bamberg zu gewinnen, ist sehr schwer, aber nicht unmöglich. Und genau mit dieser Einstellung müssen wir loslegen.“

Bamberg – Braunschweig, Freitag, 20.30 Uhr, Arena Bamberg

Der Gegner

Die Bamberger sind seit der Hinspielpleite deutlich stärker geworden. Im Februar gewann die Mannschaft mit dem zweithöchsten Etat hinter Bayern München den BBL-Pokal im Finale gegen Alba Berlin, und in der Champions League zog sie ins Final-Four-Turnier ein.

Der Trainerwechsel war ein wesentlicher Faktor für den Aufschwung. Der italienische Co-Trainer Federico Perego übernahm im Januar das Amt des Letten Ainars Bagatskis. Gegen die Löwen darf Perego aber nicht in der Halle sein. Wegen unsportlicher Äußerungen gegenüber den Schiedsrichtern nach der 95:96-Pleite gegen Ludwigsburg wurde er für ein Spiel gesperrt.

Die heutige Partie ist das 50. Bundesligaduell der Teams. 38-mal haben die Bamberger das Parkett als Sieger verlassen und in heimischer Halle 20 von 24 Spielen gewonnen.

Topscorer (15,8 Punkte) und Schlüsselfigur des Tabellenfünften ist der einstige Euroleague-Star Tyrese Rice. Der Regisseur hat schon einige Spiele entschieden. Die im Hinspiel verletzt fehlenden Bryce Taylor, Patrick Heckmann und Arnoldas Kulboka sind wieder fit.