Löwen drei Viertel auf Augenhöhe mit den Bayern

Mit Sonderkollektionen ihrer Spielkleidung haben Braunschweigs Basketballer in dieser Saison kein Glück. Nachdem sie schon in den weißen Pokal-Trikots in Frankfurt und Crailsheim verloren hatten, traten sie am Sonntag in München recht schick ganz in Mint an und zogen erneut den Kürzeren – was...