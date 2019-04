„Wie eine Dampflok, die man nicht mehr aufhalten kann“

Steven Clauss kennt man in Braunschweig als einen gewichtigen, in sich ruhenden, stets optimistischen und netten Menschen. „Aber wenn es notwendig ist, kann ich sehr klar und laut werden“, betont der Interimstrainer der Löwen-Basketballer. Am Freitagabend war das dringend nötig. Denn in der Halbzeit des Spiels gegen den Verfolger Gießen 46ers lag sein Team vor 3000 schockierten Fans mit 19 Punkten hinten, hatte sich von einer Ungleichbehandlung durch die Schiedsrichter irritieren lassen und indiskutable 64 Gegenpunkte kassiert.

„Ich habe die Spieler an der Ehre gepackt und ihnen klar gemacht, dass es so nicht geht“, berichtete Clauss und war stolz auf das Ergebnis: Die Profis hätten entschieden, das Spiel noch unbedingt drehen zu wollen. Alle hätten an sich geglaubt, keiner hätte den Kopf hängen lassen, schwärmte er, nachdem seine Mannschaft die Partie nach zwischenzeitlich sogar 22 Punkten Rückstand (45:67, 21.) mit einem fulminanten Kraftakt noch aus dem Feuer gerissen und mit 105:101 gewonnen hatte.

„Entscheidend war unsere Aggressivitätssteigerung in der Verteidigung“, analysierte Clauss, warum die Löwen nach dem 45:64 in der ersten die zweite Hälfte nicht minder spektakulär mit 60:37 gewannen und ihre Fans von den Sitzen rissen. Mit vereinten Kräften und überraschend starken Impulsen von Bankspieler Dejan Kovacevic bekamen sie auch Gießens Ausnahmekönner John Bryant besser in den Griff, dem nur noch zehn Punkte gelangen. Und sie eroberten zehn Offensivrebounds, die den Gegner ein bisschen demoralisierten.

Ein Triumph, der auch für Clauss persönlich unglaublich wichtig war, nachdem er die ersten beiden Partien verloren hatte, in denen er den kranken Cheftrainer Frank Menz vertrat. Eine Abwärtsspirale drohte. „Wenn der Headcoach fehlt und der Assistent nur verliert, setzt sich das in den Köpfen fest“, weiß der erfahrene 61-Jährige. „Aber jetzt haben die Jungs gesehen, dass nicht der Trainer das Spiel entscheidet, sondern sie selbst, indem sie sich den Hintern aufreißen.“

„Der Coach hat einen guten Job gemacht, wie er uns in der Halbzeit aufgeweckt hat“, lobte Center Scott Eatherton, der nicht minder glücklich war. Im vierten Aufeinandertreffen mit Schwergewicht Bryant hatte er erstmals das spektakuläre Duell gewonnen, das allein schon das Eintrittsgeld wert war. Zwar machte Bryant mit 28 Zählern drei Punkte mehr als er, doch Eatherton lag bei den Rebounds 12:9 vorne und gab starke 6 (gegenüber 4) Vorlagen.

Neben dem Allstar ragte DeAndre Lansdowne heraus, der sich wieder als echter Anführer präsentierte. In der schlimmen Phase im zweiten Viertel, als die Löwen ruckzuck mit 27:44 (13.) hinten lagen, stemmte er sich dagegen und trug wenigstens die Offensive mit elf Punkten bis zur Halbzeit. Und als dann in den letzten zwei Minuten jeder Ballbesitz zählte, holte der Allrounder einen Ballgewinn, den Eatherton per Schnellangriff zur erstmaligen Vierpunkte-Führung (101:97) für die Löwen in den Korb hämmerte. Anschließend griff sich Lansdowne energisch zwei Rebounds nach Gießener Fehlwürfen und machte den Triumph 2,5 Sekunden vor Schluss von der Freiwurflinie perfekt.

Die entscheidende Aktion dazwischen gelang Joe Rahon, diesmal der dritte starke Schlüsselspieler. Endlich nutzte der Regisseur seinen starken Zug zum Korb durchgängig. Mit 14 Punkten bei 70 Prozent Trefferquote kam der Amerikaner auf seine beste Offensivausbeute der Saison und traf mit einem mutigen Solo 14 Sekunden vor Schluss auch zum 103:101.

Ein bisschen Glück der Tüchtigen und Fitteren brauchten die Löwen auch noch. Der Ex-Braunschweiger Brandon Thomas vergab sechs Sekunden vor dem Ende einen freien Dreier, der wohl den Sieg bedeutet hätte. Und insgesamt versemmelten die Gäste zwölf Freiwürfe, mit denen sie die Partie ebenfalls hätten für sich entscheiden können. Doch für Clauss war das keine Frage des Glücks, sondern der besseren Fitness zu verdanken. „Kompliment an unseren Athletiktrainer Uli Bode, der macht tolle Arbeit“, lobte er. „Wir konnten im vierten Viertel nochmal richtig Gas geben, während die Gießener müde wurden. „Wir waren wie eine Dampflok, die man nicht mehr zum Halten kriegt.“

Mit dem neunten Heimsieg aus dem zwölften Spiel halten die Löwen den Anschluss an die Play-off-Ränge. Kapitän Thomas Klepeisz widmete den Sieg dem kranken Cheftrainer, der ja als Verteidigungsguru bekannt ist. „Für Frank muss das bis zur Halbzeit zu Hause auf dem Sofa schlimm gewesen sein. Aber die zweite Hälfte wird ihm gefallen haben“, sagte der Österreicher. „Es war an der Zeit, dass wir zu verteidigen anfangen. Jetzt haben alle kapiert, dass man damit Spiele gewinnt“, resümierte er und hofft, dass sein Team damit eine neue Heimserie von sechs Siegen gestartet hat: „Auf dieser zweiten Hälfte können wir aufbauen, das hat Spaß gemacht, diese Energie müssen wir immer bringen.“