Reboundhoheit bringt den Löwen zehnten Sieg

Auch Spiele, in denen der Gegner nach dem ersten Treffer nie mehr führt, können richtig Nerven kosten. Wie nervös Braunschweigs Basketballer auf dem Weg zum siebten Heimsieg in Folge am Sonntagabend gegen Crailsheim waren, verdeutlichte die Szene, in der Trainer Frank Menz seinen Kapitän Thomas...