Die Löwen bleiben in Vechta ohne Punkte.

Vechta. Auch gegen Rasta Vechta spielen die Braunschweiger Basketball-Löwen gut, verlieren am Ende jedoch mit 79:87.

Die Basketballlöwen Braunschweig haben am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel gegen Rasta Vechta mit 79:87 verloren. In einer hart umkämpften Partie gaben die Löwen das Spiel erst in der Schlussphase aus der Hand und bleiben damit erneut ohne Punkt.