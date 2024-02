Braunschweig. Der neue Runningback der Braunschweig Lions kommt wie D‘wayne Obi aus England, hat aber ganz andere Qualitäten.

Ein Runningback aus dem Vereinigten Königreich? Damit haben die Braunschweig Lions in der zurückliegenden Spielzeit beste Erfahrungen gemacht. Der Brite D’wayne Obi erlief in der vergangenen Saison bärenstarke 105,5 Yards pro Spiel, kam auf zehn Touchdowns und spielt in der Saison 2024 in der European League of Football für Madrid. Der deutsche Rekordmeister im American Football wurde auf der Suche nach einem neuen Ballträger nun wieder auf der Insel fündig: Jacob Smillie (25) soll die Hauptlast im Laufspiel tragen. Abgesehen von Staatsangehörigkeit und Position hat er mit Obi allerdings nicht viel gemeinsam.