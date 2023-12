Braunschweig. Der Cheftrainer der American Footballer der Braunschweig Lions spricht im Interview über die vergangene und die kommende Spielzeit.

Für Troy Tomlin könnte der Tag auch oder besser gerade in der aktuellen Off-Season mehr als 24 Stunden haben. Die Zeit, in der der Cheftrainer der Braunschweig Lions die vergangene Saison aufarbeitet und die kommende Spielzeit 2024 plant, ist fließend. Im ausführlichen Interview mit unserer Zeitung spricht der 54 Jahre alte Trainer darüber, warum die zurückliegende Saison trotz des Aus im Halbfinale bei den Potsdam Royals für ihn eine erfolgreiche war. Er erklärt zudem, mit welchem Ziel der Coach des deutschen Rekordmeisters im American Football in das kommende Jahr geht und auf welche Top-Imports er noch hofft.