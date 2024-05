Schöningen. Der 5:2-Erfolg der FSV-Reserve eröffnet dem in Schandelah siegreichen FC Heeseberg noch mal eine kleine Chance auf die Vizemeisterschaft.

Beide hatten sich für die letzten beiden Spiele einen versöhnlichen Saisonabschluss vorgenommen, und zumindest den ersten Teil haben sie auch erfüllt: Die Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II und FC Heeseberg feierten am Sonntag nach längerer Durststrecke wieder einen Sieg – und der der Schöninger eröffnet Heeseberg nun sogar noch mal die Chance auf die Vizemeisterschaft,

FSV Schöningen II – TSV Germania Lamme 5:2 (0:1). Tore: 0:1 Fisnik Kajolli (39.), 1:1 Amar (50.), 2:1 Quast (62.), 3:1, 4:1 Sabit (70., 79.), 5:1 Quast (82.), 5:2 Fisnik Kajolli (90.+1).

„Eine Halbzeit pfui, eine Halbzeit mehr als hui.“ So fasste Schöningens Trainer Christopher Peine mit einem Schmunzeln die Leistung seines Teams gegen den Tabellenzweiten zusammen. Während Peine zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatte, darunter kurzfristig Torjäger Christopher Münch, warfen die Lammer die Rotationsmaschine an. „Das hat man auch gemerkt“, sagte Schöningens Coach, dessen personelle Sorgenfalten nach acht Minuten noch tiefer wurden. David Ulrich fiel nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter und zog sich dabei wohl einen Schlüsselbeinbruch zu.

Spielerisch luden die Gastgeber ihren Gegner einige Male durch unnötige Ballverluste zum Umschalten ein, „es gab mehrere Überzahl-Situationen für die Lammer. Dank Philipp Nabel konnten sie aber nur eine davon nutzen“, lobte Peine seinen Schlussmann. Der Coach appellierte in der Kabine an sein Team, dass man sich doch vorgenommen hatte, sich vernünftig zu verkaufen. Und fortan setzte sie das auch endlich um. „Lamme hat uns recht viel Raum gegeben, wir haben es dann aber spielerisch auch wirklich gut gemacht“, fand Peine. Vorne glänzten Selim Karim Sabit und Gianluca Quast als Doppeltorschützen und hinten ließ die FSV kaum etwas anbrennen. Nabel parierte beim Stand von 3:1 sogar noch einen Elfmeter.

MTV Schandelah-Gardessen – FC Heeseberg 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Naumann (2.), 0:2 Mühl (57.), 0:3, 0:4 Schrader (82., 85.).

Der zuvor fünfmal in Folge sieglose FCH stieß in Schandelah „auf wenig Gegenwehr“, räumte Trainer Michael Veith ein. „Wir haben allerdings auch gut nach vorne gespielt. Das einzige Manko war mal wieder unsere Chancenverwertung.“ Zwar brachte Florian Naumann die Gäste ganz früh in Führung, danach ließen diese aber reihenweise gute Möglichkeiten aus, unter anderem vergab Alexander Schrader vom Elfmeterpunkt aus.

Heesebergs Stürmer bewies seine „Knipser-Qualitäten“ erst in der Schlussphase mit zwei Treffern, nachdem Erik Mühl nach einer knappen Stunde zum 2:0 getroffen hatte. „Er hätte auf jeden Fall deutlicher ausfallen können, wichtig war aber, dass wir mit dem Sieg erst mal unseren dritten Platz gesichert haben“, sagte Veith. Und dank Schöningens Erfolg über Lamme hat der FCH nun nur noch drei Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten.