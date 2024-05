Lauingen. Die 1:4-Niederlage beim FC Wenden im vorletzten Spiel besiegelt den Abstieg der SV-Fußballer – und zugleich den ihrer „Zweiten“.

So bitter die 2:3-Niederlage gegen die FT Braunschweig II gewesen war, so bitter ging es für die SV Lauingen Bornum am Sonntag weiter – mit dem Ergebnis, dass die Mannschaft von Trainer Marcel Schoolmann nach fünf Jahren in der Fußball-Bezirksliga künftig wieder eine Klasse tiefer antreten muss. Die 1:4 (0:2)-Niederlage beim FC Wenden besiegelte den Abstieg der Lauinger.

Dennis Evers fällt unerwartet „gelb-gesperrt“ aus

Die erste schlechte Nachricht aus SV-Sicht gab es schon vor der Abfahrt. Dennis Evers tauchte im System als gelb-gesperrt auf, obwohl er am Donnerstag gar keine Verwarnung gesehen hatte. So sorgte ein falscher Eintrag des Unparteiischen dafür, „dass wir heute ohne denjenigen auskommen mussten, der in den letzten Wochen vorangegangen ist und einen Scorerpunkt nach dem anderen gesammelt hat“, ärgerte sich Schoolmann.

Daran allein lag es aber nicht, dass seine Mannschaft in Wenden, beim direkten Konkurrenten, nicht zum benötigten Sieg kam. „Es war einfach ein Sinnbild für unsere gesamte Saison: Wir sind nicht die schlechtere Mannschaft, leisten uns aber zu viele Aussetzer, die zu einfachen Gegentoren führen“, machte Schoolmann deutlich. Einwürfe und zweite Bälle waren die stärksten Waffen des FC Wenden – und die Kombination aus beiden führte zum frühen 0:1 aus SV-Sicht (4. Minute).

Lauingen Bornums neues Spielkonzept hält nur sechs Minuten

In der Folge habe seine Mannschaft den Ball zwar phasenweise ganz gut bewegt, sei aber über Kurzpässe nur selten durchgekommen. Und wenn doch, „dann haben sich die Wendener irgendwie noch in unsere Schüsse hineingeworfen. Das war auch der entscheidende Unterschied heute“, merkte der „LaBo“-Coach an, der zur zweiten Halbzeit sein System änderte und Verteidiger Daniel Junge als Passempfänger zur zweiten Sturmspitze machte. Füttern sollte ihn Innenverteidiger Andre Thielecke, der eingewechselt wurde. „Das gelang auch gleich einmal sehr gut“, so Schoolmann.

Kurz danach gab es auf der anderen Seite einen Zweikampf, in dem der Wendener Thielecke unglücklich aufs Knie fiel – der Eingewechselte musste nach sechs Minuten mit Verdacht auf eine schwere Verletzung wieder runter – und Schoolmanns Konzept war wieder dahin. Und es kam noch schlimmer: Die Gastgeber sorgten durch einen äußerst strittigen Elfmeter für das 3:0 und die Vorentscheidung.

Der für Thielecke eingewechselte Robin Jaworski, der nach langer Verletzungspause zu seinem ersten Saisoneinsatz kam, avancierte zwar prompt zum besten Lauinger Spieler und verkürzte noch mal auf 1:3. Kurz darauf stellte aber Wendens Dominik Wald den alten Abstand wieder her. Das 1:4 bedeutete nicht nur den Abstieg für das Lauinger Bezirksliga-Team, sondern beantwortete auch die Abstiegsfrage in der Kreisliga, da die Reserve der SV, die sportlich die Klasse bereits gesichert hatte, nun zwangsabsteigen muss.

Tore: 1:0 Wirgau (4.), 2:0 Bertram (43.), 3:0 Bozkurt (78./FE), 3:1 Jaworski (81.), 4:1 Wald (89.).