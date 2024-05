Barmke. Der Tabellenzweite will mit einem Sieg beim FC Heeseberg II die Rückkehr in die Kreisliga vorzeitig perfekt machen.

Vor dem Endspurt in der 1. Fußball-Kreisklasse steht der STV Holzland bereits als Aufsteiger fest und der TSV Barmke „darf es jetzt einfach nicht mehr vergeigen“, wie es Trainer Rudi Sorge junior beschreibt. Sein Team benötigt noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Spielen, um die sofortige Rückkehr in die Kreisliga perfekt zu machen. Am liebsten würde der TSV schon am Sonntag (15 Uhr, in Söllingen) beim FC Heeseberg II die letzten Restzweifel ausräumen.

Der Aufstieg wäre letztlich die Krönung eines geglückten Neustarts für die Barmker. Der TSV hatte in der vergangenen Saison mit vielen Verletzungen und einem ohnehin dünnen Kader zu kämpfen. Nach dem Abstieg stabilisierte sich das Team, „und die Erfolge in den letzten Spielen der Hinrunde und den ersten nach der Winterpause haben uns dann noch mal richtig beflügelt“, blickt Sorge zurück.

Seit dem 5. November (3:5 beim Meinkoter SV) haben die Barmker 35 von 39 möglichen Punkten aus 13 Partien geholt. „Der Zusammenhalt in der Truppe ist stetig gewachsen, auch die Trainingsbeteiligung ist gut.“ Außerdem, so Sorge weiter, sorge auch die personelle Perspektive wieder für Optimismus. „Das Team bleibt komplett zusammen, wir bekommen im Sommer sogar noch fünf Neue dazu“, verrät der Trainer, dessen Plan nun aber erst mal lautet: „Wir wollen am Sonntag den Aufstieg klarmachen und dann schauen, ob wir Holzland vielleicht sogar die Meisterschaft noch streitig machen können.“ Aktuell liegt Barmke vier Punkte hinter dem STV.

Außerdem spielen:FC Nordkreis II – TuS Beienrode (So., 13 Uhr, in Grafhorst), TSV Grasleben – STV Holzland, MTV Sunstedt – SG Offleben/Büddenstedt, Meinkoter SV – FC Schunter II, SpVg Süpplingen – TSV Danndorf II, SG Lapautal – FSV Schöningen III (in Rickensdorf, alle So., 15 Uhr).

jse