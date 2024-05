Helmstedt. Im Liga-Hinspiel und im Pokal stolperte der FCS bereits über den TSV. Nun hängt Schunters Titelchance vom Ausgang des dritten Duells ab.

Aktuell führt der FC Schunter zwar das Tableau an, die Trümpfe im Titelkampf der Fußball-Kreisliga liegen aber beim punktgleichen Helmstedter SV, der eine Partie weniger bestritten hat. Und da Schunter mit dem TSV Danndorf eine ganz hohe Hürde vor sich hat, könnte das Wochenende schon eine Vorentscheidung bringen.

FC Türk Gücü Helmstedt II – Helmstedter SV (Sa., 15.30 Uhr). HSV-Coach Marco Behse hat eine einfache Rechnung: „Um alles klarzumachen, brauchen wir sieben Punkte aus drei Spielen, am besten also schon drei am Samstag.“ Behse zeigt damit auf, dass sich seine Mannschaft komplett auf die eigenen Aufgaben fokussieren und nicht auf den FC Schunter schauen sollte.

Denn einfach werde es im Stadtduell nicht, „zumindest nicht am Anfang. Türk Gücü hat ja auch gegen Schunter bis zur Pause das 0:0 gehalten“, erklärt der Trainer des HSV. Ebenso wie vor zweieinhalb Wochen für den Titelkonkurrenten, der am Ende noch mit 7:0 an der Kantstraße gewann, werde auch seine Elf die „Geduld wahren müssen, um dann das Eis zu brechen“.

FC Schunter – TSV Danndorf (So., 15 Uhr, in Flechtorf). Der Tabellenführer erwartet den Dritten – das allein zeigt schon die Gefahr für die Gastgeber auf. Noch deutlicher wird diese aber beim Blick auf die jüngsten Duelle beider Teams. Im Viertelfinale des A-Kreispokals zog Schunter mit 5:6 nach Elfmeterschießen den Kürzeren gegen Danndorf, sechs Wochen später verlor der FC auch das Liga-Hinspiel mit 3:6.

Genau daraus ziehen die Hausherren nun aber ihre Motivation: „Eine Titelchance hat uns Danndorf schon gekostet, unsere zweite wollen wir aber so lange wie möglich am Leben halten und daher jetzt Revanche nehmen“, stellt FC-Trainer Julien Wossmann klar und ergänzt: „Selbst, wenn wir jetzt schon zehn Punkte hinter dem HSV lägen, würden wir alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir von keinem Gegner dreimal in einer Saison geschlagen werden wollen.“ Trotz der Niederlagen, das unterstreicht er, „machen die Spiele gegen Danndorf immer Spaß, weil beim TSV Qualität drinsteckt“.

SG Esbeck/TVB Schöningen – MTV Frellstedt (So., 15 Uhr, in Esbeck). Seit dem 5:2 gegen den FC Vatan Spor am 19. November ist die SG elf Spiele ohne Sieg geblieben und taumelt nun dem Abstieg entgegen. Trotz der anhaltenden Misserfolge und der großen Personalsorgen sagt Spielertrainer Christoph Peggau: „Wir gehen das Spiel so an, dass wir etwas mitnehmen wollen. Und gelingt uns das nicht, dann haben wir nächste Woche eben unser ,Endspiel‘ gegen Vatan.“

FC Vatan Spor Königslutter – SG Sundern (So., 15 Uhr). Nach dem 4:1-Erfolg über Türk Gücüs Reserve am vergangenen Sonntag hat der FC nur noch einen Zähler Rückstand auf Esbeck. „Der Sieg hat uns gutgetan, es ist sehr positiv, dass wir es jetzt wieder selbst in der Hand haben“, erklärt Vatan-Coach Denis Kartal. Er hoffe, dass sein Team dieses gute Gefühl ins „kleine Derby“ gegen Sundern mitnehmen kann. „Unser Fokus liegt auf dem dann folgenden Spiel gegen Esbeck. Es wäre aber super, wenn wir unsere Ausgangslage dafür jetzt noch etwas verbessern könnten.“

Außerdem spielen:SV Lauingen Bornum II – TSV Germania Helmstedt (So., 12 Uhr, in Lauingen), FC Nordkreis – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 15 Uhr, in Wahrstedt).