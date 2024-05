Schöningen/Jerxheim. Am vorletzten Spieltag erwartet die FSV-Reserve den Tabellenzweiten Lamme, der FCH reist nach Schandelah.

So richtig viel Spannung steckt an den beiden letzten Spieltagen der Fußball-Bezirksliga 2 nicht mehr drin für die FSV Schöningen II und den FC Heeseberg. Die Schöninger stehen bereits als Absteiger fest, für Heeseberg geht es wohl nur noch um die Frage, ob sie die Saison als Dritter oder Vierter beenden. Beide haben sich aber fest vorgenommen, für einen positiven Saisonabschluss zu sorgen.

FSV Schöningen II – TSV Germania Lamme (So., 13 Uhr). Nach einer von Englischen Wochen durchzogenen Rückrunde hatten die Schöninger über Pfingsten zwar mal Luft, um durchzuatmen. Sportlich können sie davon aber nicht mehr profitieren, da nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ihr Abstieg bereits feststeht. „Die Pause hat aber zumindest ein bisschen geholfen, das zu verarbeiten“, sagt Trainer Christopher Peine. Gänzlich verflogen sei die Enttäuschung aber freilich noch nicht.

Da nun Klarheit herrscht, hofft er dennoch darauf, dass seine Spieler in den verbleibenden beiden Partien gegen Lamme und den VfL Leiferde „wirklich frei aufspielen und einfach mal den Kopf ausschalten. Es sind noch zwei Heimspiele – gerade deshalb wollen wir uns noch mal so gut wie möglich präsentieren“, unterstreicht Peine.

MTV Schandelah-Gardessen – FC Heeseberg (So., 15 Uhr). Lange hatte Heeseberg sogar im Kampf um den Aufstieg mitgemischt, doch nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gerät sogar der dritte Rang in Gefahr. Um zumindest diesen zu wahren, soll der Negativlauf des FCH nun beim MTV Schandelah-Gardesen sein Ende finden. Immerhin: Personell hat Trainer Michael Veith am Sonntag die Qual der Wahl.

„Auch wenn die Luft raus ist und es nur noch darum geht, Platz 3 zu sichern, wollen wir die letzten beiden Spiele noch mal positiv gestalten“, betont Heesebergs Coach. Daher nehme er „jeden aus dem Kader in die Pflicht zu zeigen, dass wir da oben hingehören. Das sollte auch unser Anspruch sein. Dafür müssen wir jetzt aber noch mal alles rausholen“, sagt Veith. Gelingt das, könnten die Blau-Gelben sogar noch ihr bestes Saisonergebnis in neun Jahren Bezirksliga erreichen.

jse/hjt