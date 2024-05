Königslutter. Die Tennis-Damen 30 der TSG haben mit dem TSV Havelse das ebenfalls noch punktlose Schlusslicht der Regionalliga Nord-Ost zu Gast.

Mit zwei der anspruchsvollsten Aufgaben waren die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter in die Regionalliga-Saison gestartet: Gegen die TG Düsternbrook und den amtierenden deutschen Meister TC Blau-Weiß Berlin setzte es dann auch jeweils eine deutliche 1:8-Niederlage. Die Mission Klassenerhalt geht nun aber erst so richtig los, da das TSG-Team am Sonntag erstmals auf einen direkten Konkurrenten trifft.

Ab 11 Uhr ist der TSV Havelse zu Gast auf der Anlage des TV Jahn Wolfsburg, auf der die Lutteranerinnen ihre „Heimspiel“ austragen. „Havelse gehört zu den Mannschaften, die mit uns um den Klassenerhalt spielen. Wenn wir drinbleiben wollen, wäre daher etwas Zählbares schon gut und wichtig für uns“, ordnet TSG-Spielerin und -Teamsprecherin Nina Heckeroth die Ausgangslage ein. Der TSV (0:6 Punkte) hat bereits eine Partie mehr absolviert als Königslutter und der SC Victoria Hamburg (jeweils 0:4), der am 9. Juni der nächste Gegner der TSG sein wird.

„Wir wissen, dass in dieser Liga jedes Spiel für uns ein schwieriges ist, das gilt auch für Havelse. Wir haben am letzten Spieltag der vergangenen Sommersaison knapp verloren“, blickt Heckeroth zurück. Damals unterlagen sie und ihre Teamkolleginnen auswärts mit 3:6, wobei allein fünf Spiele erst im Match-Tiebreak entschieden wurden. „Wir sind für diesen Sonntag personell aber gut aufgestellt und schauen, was wir reißen können“, sagt die TSG-Teamsprecherin vorsichtig optimistisch.