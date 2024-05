Helmstedt. Die Helmstedter treffen am Sonntag vor heimischer Kulisse auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Es sind noch drei Spiele, noch drei Heimspiele, in denen die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt die nötigen Punkte zum Klassenerhalt einfahren wollen. Drei Duelle mit direkten Konkurrenten sogar. Und dennoch vermeidet es Trainer René Cassel bewusst, von „Endspielen“ zu sprechen. „Ich mag das Wort Endspiel nicht, da gibt es nur Sieg oder Niederlage. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel – und so müssen wir es auch annehmen“, erklärt der 43-Jährige vor der Partie gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportplatz an der Kantstraße.

1:1 gegen Wolfenbüttel, 3:2 in Lehndorf – dank der vier Punkte über Pfingsten haben die Helmstedter die Abstiegsränge vorerst verlassen, auf denen sich die Gäste aus dem Eichsfeld als Viertletzter wiederfinden. Und mit einem Heimsieg könnten die Hausherren dem TSV praktisch schon den Dolchstoß im Kampf um den Klassenerhalt verpassen und ein Sechs-Punkte-Polster zwischen sich und Landolfshausen legen.

Regeneration – auch für den Kopf

„Die Jungs sind am Limit gewesen“, sagt Cassel mit Blick zurück auf die vier Englischen Wochen, die für seinen arg ausgedünnten Kader mit dem Erfolg in Lehndorf zu Ende gingen. „Wir werden jetzt wieder ein bisschen frischer sein“, kündigt Türk Gücüs Coach an, der seine Schützlinge in dieser Woche nur zum Abschlusstraining bat. Ansonsten war Regeneration angesagt. Regeneration für die Beine, aber eben auch Regeneration für den Kopf.

Über die Außen zum Erfolg

„Es ist viel Kopfsache“, unterstreicht Cassel. Seine Mannschaft müsse „von der ersten bis zur letzten Minute wach, griffig und auch eklig sein“, zeigt er auf. Er erwarte von seiner Mannschaft, dass sie nicht gleich „im Hurra-Stil“ losstürmt und auf ein schnelles Tor aus ist, sondern die richtige Balance findet. „Landolfshausen wird viel mit langen Bällen agieren. Da müssen wir aufpassen“, verdeutlicht Helmstedts Trainer. Im Gegenzug soll sein Team den TSV „über die Außen beschäftigen“ und so selbst zum Erfolg kommen. „Wir müssen dann unsere Chancen konsequent nutzen.“

Die Stimmung passt

Cassel ist zu „100 Prozent überzeugt“, dass seine Elf die Liga halten wird, wenn „wir unsere Aufgaben im Spiel erledigen“. Die Stimmung innerhalb der Kabine stimmt ihn jedenfalls positiv. „Die Energie, die Reibung ist da. Die Jungs wollen in der Liga bleiben, das merkt man da“, betont Türk Gücüs Coach, der gegen Landolfshausen auf den gelb-rot-gesperrten Omid Ataie und Urlauber Maurice Tounkara verzichten muss. „Dafür ist Daniel Pflüger wieder dabei. Und Maurice Friehe trainiert auch wieder“, freut sich René Cassel.