Schöningen. In ihrem vorletzten Saisonspiel verliert die JSG beim JFV 37 Göttingen mit 0:6 und muss nun auf Schützenhilfe hoffen.

Sie hatten auf einen überraschenden Punktgewinn beim Vizemeister gehofft, um das rettende Ufer zu erreichen, doch stattdessen gab es eine Abfuhr: Die A-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen kamen am Dienstagabend beim JFV 37 Göttingen unter die Räder und stehen nach der 0:6 (0:3)-Niederlage vor dem Abstieg.

Motiviert ging die JSG in die Partie, doch es setzte direkt einen Nackenschlag. Keine Minute war gespielt, da brachte Mayhar Nekuienia die favorisierten Göttinger in Führung. Bis zur Pause schraubten sie das Ergebnis auf 3:0 hoch, am Ende fuhren sie einen souveränen und ungefährdeten 6:0-Sieg ein.

Trotz der hohen Niederlage war laut JSG-Coach Marvin Rauhut allerdings nicht alles schlecht. „Der Wille war auf jeden Fall da, die Jungs haben alles gegeben. Das Ergebnis geht am Ende aber trotzdem in Ordnung.“ Nun müssen die Schöninger hoffen, dass entweder der SCU SalzGitter oder der BVG Wolfenbüttel in ihren beiden verbleibenden Spielen ohne Sieg bleiben. Zeitgleich müssen sie ihre letzte Partie beim VfB Peine am 1. Juni gewinnen, um doch noch die Klasse zu halten.

Tore: 1:0, 2:0 Nekuienia (1., 18.), 3:0 Gräve (28.), 4:0, 5:0 Barrje (46., 64), 5:0 Brille (73.).

wit