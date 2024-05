Essenrode. Die erste Faustballmannschaft des TuS will ihre nächsten, die zweite ihre ersten Punkte der Niedersachsenliga-Saison holen.

Weiter geht der Kampf um Plätze in der künftig eingleisigen Niedersachsenliga: Die Faustball-Teams des TuS Essenrode genießen am 2. Spieltag Heimrecht und wollen dieses am Sonntag (ab 10 Uhr) nutzen, um ihre Ausgangsposition (weiter) zu verbessern.

Für die erste Mannschaft verlief der Saisonauftakt vor zwei Wochen optimal. Obwohl sie in Minimalbesetzung von fünf Spielern angetreten waren und ihr Hauptangreifer sich mit einer Verletzung durch die Schlussphase der Partie gegen den Favoriten aus Empelde hatte kämpfen müssen, gelangen den Essenrodern zwei Siege. Die ebenfalls ersatzgeschwächt angetretene „Zweite“ des TuS blieb hingegen noch ohne Punkte, hofft nun aber auf die ersten Zähler im heimischen „Waldstadion“. Zuversicht zieht Spielertrainer Patrick Linke aus der Tatsache, „dass beide Teams wieder mit einer stabileren Personaldecke als noch am Auftaktspieltag antreten können“.

MTV Nordel – TuS Essenrode I. Essenrodes „Erste“ eröffnet als Tabellenführer den Spieltag gegen den MTV Nordel, der zum Auftakt etwas überraschend ohne Punkte blieb und jetzt bereits unter Druck steht. Allerdings führte der MTV in beiden Partien mit 2:0 Sätzen, was das Potenzial Nordels beweist. Daher sieht Linke keinen Favoriten: „Wir hoffen aber, den Heimvorteil für uns nutzen zu können.“

TuS Empelde II – TuS Essenrode II. Vorjahres-Vize Empelde ist mit 2:2 Punkten in die Saison gestartet. Obwohl die Mannschaft mehrere Leistungsträger an die eigene „Erste“ verloren hat, die aktuell erstmals in der 1. Bundesliga spielt, sei Empelde II noch stark genug, um gegen alle Teams mithalten zu können, glaubt Linke. In stärkerer Besetzung als vor zwei Wochen will Essenrode II nun aber die ersten Punkte einsammeln.

TuS Bothfeld – TuS Essenrode I. Die beiden „Doppel-Sieger“ des Auftaktspieltags treffen im nominellen Spitzenspiel aufeinander. „Beide Teams haben die wohl stärksten Angriffsreihen zu bieten, daher werden die Abwehrspieler sicher viel zu tun bekommen“, ist Essenrodes Spielertrainer überzeugt. „Die stärkeren Abwehraktionen und eine niedrigere Fehlerquote werden vermutlich über den Ausgang des Spieles entscheiden.“

MTV Nordel – TuS Essenrode II. Im Duell zweier noch punktloser Teams dürfte Nordels junges Team spielerische und läuferische Vorteile besitzen, für Essenrode II spricht dagegen die große Erfahrung. Linke erwartet ein umkämpftes Spiel, denn „beide Teams haben sich in der Vergangenheit nichts geschenkt und mussten oft über die maximale Satzanzahl gehen“.

r.