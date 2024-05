Frellstedt. Am letzten Spieltag der Radball-Verbandsliga hat das RSV-Duo nur noch eine Mini-Chance auf die Oberliga-Rückkehr.

Die Chance ist äußerst gering, dass das Radball-Duo Marcus Packhäuser/Daniel Georgi nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Oberliga zurückkehrt. Deshalb geht das Team der RSV Frellstedt auch recht entspannt in den letzten Verbandsliga-Spieltag, der am Samstag (ab 13 Uhr) in Bad Rothenfelde stattfinden wird.

„Wir fahren da ohne jeglichen Druck an und schauen einfach, was am Ende dabei rumkommt“, erklärt Packhäuser vor dem Saisonabschluss. Gleich fünf Spiele hat das Frellstedter Duo zu absolvieren – und in den meisten davon ist die RSV der klare Favorit. Mit der U19 und der dritten Mannschaft des RSV Löwe Gifhorn treffen Packhäuser und Georgi auf zwei abstiegsgefährdete Gegner, der RVT Aschendorf II und der RSV Bramsche III finden sich im Mittelfeld des Tableaus wieder. Spannend dürfte vor allem das Duell mit dem Tabellennachbarn Bramsche II werden.

RSV-Duo setzt sich nicht unter Druck

Derzeit hat die RSV neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RVS Oberneuland I, der ein Spiel mehr absolviert hat, und acht auf den RCG Hahndorf II. „Wir müssen also eigentlich die maximale Punkteausbeute holen“, ist sich Packhäuser bewusst. „Das Gute ist, dass Oberneuland und Hahndorf noch gegeneinander spielen und sich so die Zähler gegenseitig wegnehmen.

Ein Funke Resthoffnung ist bei der RSV also noch da, „aber das ist wirklich nur noch eine theoretische Chance. In dieser Saison ist es uns bisher nicht gelungen, an einem Spieltag alle Spiele zu gewinnen. Deshalb setzen wir uns auch nicht unter Druck. Wir wollen einen schönen Saisonabschluss haben und zumindest unseren dritten Platz verteidigen.“

wit