Helmstedt. Bei der Dreibahnen-Landesmeisterschaft der Jugend feiern die Helmstedter Kegler zahlreiche Treppchen-Platzierungen.

Auf der Erfolgswelle surfte der Kegelnachwuchs des KSV Helmstedt durch die Jugend-Landesmeisterschaften auf Dreibahnen in Wolfsburg. Der KSV, der unter der Flagge der JSG Braunschweiger Land angetreten war, war der erfolgreichste Verein beim Wettkampf und brachte zahlreiche Titel nach Hause.

Der Wettbewerb der W18 war fest in Helmstedter Händen. Den Titel sicherte sich Mira Kraul mit 822 Holz, knapp dahinter folgte ihre Teamkollegin Sophie Dudek (805). Svea Jünemann wurde Dritte und sicherte sich somit ebenfalls ein Ticket zur deutschen Meisterschaft. Auf dem undankbaren vierten Platz landete Vanessa Dudek. Hart umkämpft war die M18-Konkurrenz, insgesamt sieben Teilnehmer waren an den Start gegangen. Der Helmstedter Paul Strich bestätigte jedoch seine gute Form und feierte mit 822 Holz den Titel und das Startrecht zur DM.

Für den dritten KSV-Sieg bei der Landesmeisterschaft sorgte Anton Holze, der als jüngster Teilnehmer in der M14 angetreten war. Mit 717 Holz hatte er gegenüber der Konkurrenz ein ordentliches Polster aufgebaut. Zudem starteten die Helmstedter Damien-Dee Keipert (5. Platz), Tayler Keipert (6.), Niklas Heim (8.) und Wiko Saalfrank (10.). In der W14 schaffte es Leonie Kirchner aufs Treppchen, sie wurde mit 575 Holz Dritte und erhielt so ebenfalls ein DM-Ticket.

Helmstedt auch im Doppel und Mixed erfolgreich

Doch nicht nur in den Einzelwettbewerben brachte der Helmstedter Nachwuchs Spitzenleistungen. Auch im Doppel- und Mixed-Wettbewerb mischte er mehrfach ganz vorne mit. Im M14-Doppel schafften es die Brüder Damien-Dee und Tayler Keipert mit 640 Holz auf den zweiten Platz, Dritter wurden Phil Girnus und Wiko Saalfrank (551 Holz). Im Mixed der U14 landeten Emely Girnus und Anton Holze mit 698 Holz auf Platz 3, dahinter folgten Leonie Kirchner und Damien-Dee Keipert (635), Emily Kraus und Tayler Keipert (586) sowie Vanessa Lüddecke und Wiko Saalfrank (575).

Fest in Helmstedter Händen war der Doppel-Wettbewerb in der W18. Den Titel erspielten sich Mira Kraul und Svea Jünemann (784), Vizemeister wurden die Schwestern Sophie und Vanessa Dudek (753). Damit haben sich beide Duos für die DM qualifiziert. Auch in der M18 gab es aus Helmstedter Sicht Grund zur Freude. Paul Strich sicherte sich an der Seite von Henrik Kohnert den Titel (816). Alles in allem lief die Landesmeisterschaft genau so ab, wie es sich Helmstedts Jugendwart Jörn Kraul vorgestellt hat.