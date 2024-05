Frellstedt. Rieke Hanssen und Luisa Knigge treten bei der Endrunde der deutschen Radpolo-Meisterschaft der U15 an.

Vor drei Wochen hatten sich Rieke Hanssen und Luisa Knigge, eines der Radpolo-Schülerinnen-Teams der RSV Frellstedt, mit der Qualifikation zur Endrunde der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U15 einen Traum erfüllt. Am kommenden Samstag steht nun ab 9.15 Uhr in Worms das große Saisonhighlight an.

Die Aufregung bei der Radsportvereinigung ist groß, obwohl das Motto für Rieke Hanssen und Luisa Knigge in diesem Jahr (noch) lautet: Dabei sein ist alles. Das Team, das als RSV Frellstedt III startet, hatte vor dem eigenen Halbfinalturnier schon die Frellstedter U19-Mannschaft zu deren DM-Endrunde begleitet und es dort unterstützt. „Da haben beide schon gesagt, dass sie das auch erleben wollen“, erzählt Petra Piecha, eine der RSV-Trainerinnen.

Nun also dürfen sie tatsächlich zum ersten Mal selbst in einer großen Halle vor vielen Zuschauern antreten und „schon mal DM-Luft schnuppern“, wie Piecha sagt. „Die Vorfreude ist riesengroß, die Aufregung an diesem Tag wird sicherlich unermesslich sein.“ Ziel der Frellstedterinnen, die beide noch in der U13 spielen könnten, ist es, die älteren Konkurrentinnen ein bisschen zu ärgern. Gegner sind die Teams des Reideburger SV I und II, des RC Lostau I und II sowie des RSV Jänkendorf I.

Freuen dürfen sich Rieke Hanssen und Luisa Knigge jedenfalls über die Unterstützung eines 20-köpfigen Fan-Trosses mit Trainern, Betreuern, Eltern und Vereinskameradinnen.

r.