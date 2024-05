Herzberg. Gegen Groß Lafferde haben die Handballer der HSG Oha ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel bestritten. Das muss aber nicht das Ende sein, findet Robert Koch.

Das war er also, der Schlusspunkt. Nicht nur für diese Saison, sondern womöglich für eine längere Zeit. Und zugegeben, die Partie der HSG-Herren gegen Groß Lafferde war anders, begleitet von einem melancholischen Gefühl. Das hat man auf dem Feld gemerkt, genauso aber auch auf den Rängen

„Sportlich haben die Harzer die Klasse gehalten, das kann und darf nicht unterschlagen werden!“ Robert Koch

Als Reporter durfte ich die Jungs über viele Jahre begleiten, habe so manche Handball-Schlacht miterlebt, so manches kleines Wunder. Wenn die Mahntehalle mal wieder zur Mahntehölle wurde, wenn die HSG mal wieder ein schon verloren geglaubtes Spiel drehte, wenn man spürte, dass dort auf dem Feld mehr als nur ein paar Jungs in den gleichen Trikots unterwegs sind, sondern Freunde und Kameraden, die füreinander alles geben.

Der letzte Tanz: Fotos vom Spiel der HSG Oha gegen Groß Lafferde Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch Am 10. Mai 2024 bestreiten die Handballer der HSG Oha (in rot) ihr vorerst letztes Verbandsliga-Spiel. Gegen den MTV Groß Lafferde unterliegt das Team in der Herzberger Mahntehalle mit 23:27. © FMN | Robert Koch 1 / 71

Dass all das nun vorbei sein soll, irgendwie komisch. Aber klar, die abgelaufene Saison war alles andere als einfach. Es ging von Beginn an ums Überleben, im Kader gab es deutliche Lücken, die nur dank der Rückkehr einiger Spieler, die eigentlich aufhören wollten, geschlossen werden konnten. Dass überhaupt bis zum Ende durchgehalten wurde, zwischenzeitlich erschien das durchaus fraglich. Letztlich aber hielt die HSG durch - und nicht nur das. Denn sportlich haben die Harzer die Klasse gehalten, das kann und darf nicht unterschlagen werden!

Ist die Rhumetal-Kooperation die Lösung?

Ob die nun anstehende Kooperation mit Rhumetal, zunächst ausgelegt auf ein Jahr, die Lösung der Probleme bereithält? Eine wirkliche Antwort darauf wird es wohl erst geben, wenn die ersten Begegnungen absolviert sind. Noch sind viele Fragen offen, angefangen bei einem passenden Namen über die Trikotfarben bis hin zum kommenden Kader.

Offen ist zudem, wie die neue Mannschaft von den Zuschauern angenommen wird. Zieht das Stammpublikum der HSG Oha mit und fährt auch zu den Spielen nach Katlenburg? Werden die Heimspiele der „neuen“ Ersten in der Landesliga besucht? Oder richtet sich das Interesse eher auf die Frauen, die in der kommenden Saison in der Verbandsliga antreten? Auch hier hilft nur abwarten.

Die Jugendarbeit ist das Kapital der HSG Oha

Eines aber ist klar, und das ohne Abwarten. Auch zukünftig wird im Altkreis Osterode Handball gespielt, und das auch weiterhin bei der HSG Oha! Die Herren als Zugpferd mögen zunächst fehlen, doch der Verein ist breiter aufgestellt. Gerade in der Jugend wurde in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und viel investiert, die ersten Erfolge stellen sich mittlerweile ein. Die Zahlen im Nachwuchs stimmen positiv, bis allerdings die ersten Talente alt genug für den Sprung in den Seniorenbereich sind, dauert es noch ein paar Jahre. So lange ist Durchhalten angesagt.

Denn wie heißt es so schön: Manchmal bedarf es eines Schrittes zurück, um schlicht mehr Anlauf zu nehmen. Und vielleicht ist genau das auch im Herrenbereich der HSG Oha der Fall.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.