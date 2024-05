Gifhorn. Die Blau-Gelben besiegen in der Fußball-Kreisliga den SV Westerbeck. Weil Gamsen stolpert, ist Hankensbüttel neuer Tabellenführer.

Die Fußball-Kreisliga steuert auf seinen dramatischen Höhepunkt im heißen Saisonendspurt zu. Fast über den gesamten Saisonverlauf hinweg hatte der MTV Gamsen den Platz an der Sonne im Kreisoberhaus inne, ehe nun der HSV Hankensbüttel die Spitzenposition übernahm. Bei noch zwei ausbleibenden Spielen und Punktgleichheit beider Titelkontrahenten läuft alles auf ein Herzschlagfinale hinaus. Auch im Keller veränderte sich die Ausgangslage nochmals – weil der SV Welat seinen Lauf fortsetzte.

TuS Müden-Dieckhorst – SV Westerbeck 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Siekmann (10.), 2:0 Grusdt (41.), 3:0 Plinke (45.), 3:1 Schreiber (47.), 4:1 Plinke (51.).Die magische 40-Punkte-Marke, der Aufsteiger knackte sie schon am Freitagabend! Der Gastgeber drückte in Halbzeit 1 aufs Gaspedal und belohnte sich in Form von drei Toren. Zwar brachte Jonas Schreiber den SVW auf 1:3 heran, doch Doppelpacker Robert Plinke machte den Deckel endgültig auf die Partie.

Wesendorfer SC – MTV Gamsen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Emmermann (15.), 1:1 Schleicher (46.), 1:2 Balzereit (64.), 2:2 Grobauer (90.+4/FE). Rot: Outtara (58./MTV), Gelb-Rot: (90.+7/MTV).Es bleibt dabei, die Gamsener können in dieser Saison gegen den WSC nicht gewinnen. Bereits in der Hinserie trotzte der Abstiegskandidat dem Aufstiegstopfavoriten ein Remis (3:3) ab. „In den ersten 25 Minuten haben wir sehr gut angefangen. Die Jungs haben sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, berichtete MTV-Trainer Johannes Michel. Torjäger Lennard Emmermann traf für Schwarz-Weiß.

Nachdem die Gäste einige gute Möglichkeiten hatten liegen lassen, „haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen“, monierte Michel und ergänzte: „Wir haben viele individuelle Fehler gemacht.“ Einer dieser führte zum Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel. Mit einem Mann weniger – Gamsens Batiba Outtara sah nach einer Notbremse den roten Karton – schaffte der MTV in persona Christian Balzereit die erneute Führung, doch die Gastgeber kamen in der Nachspielzeit vom Punkt aus nochmals zurück.

SV Meinersen – HSV Hankensbüttel 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Jfeily (3.), 0:2 Schiller (22.), 0:3 Hardel (41.).Ali Jfeily verpasste der SVM nach nicht einmal 180 Sekunden per Fernschuss die kalte Dusche. „Danach war der Plan, den wir uns zurechtgelegt hatten, über den Haufen geworfen“, sagte Ron Glindemann, Chefcoach der Hausherren. Die beste Angriffsreihe der Liga baute ihre Führung bis zum Seitenwechsel auf drei Tore aus. Glindemann resümierte: „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich präsenter auf dem Platz, aber der Sieg für den HSV geht völlig in Ordnung.“

FSV Adenbüttel Rethen – SV Leiferde 7:1 (3:0). Tore: 1:0 Plagge (8.), 2:0, 3:0 Rudolph (17., 32.), 4:0 Plagge (52.), 4:1 Thöne (57.), 5:1 Eigentor Wenderoth (59.), 6:1 Ziegler (79.), 7:1 Plagge (89.).Mit einem Schützenfest machte die FSV einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Wir haben eine spielerisch sehr überzeugende Leistung gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, konstatierte FSV-Trainer Michael Horst.

SV Welat Gifhorn – TSV Brechtorf 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Eigentor Schate (34.), 2:0 Hussein (40.), 2:1 Schröder (45.+4/Elfmeter), 3:1 Hussein (90.+5).Eigentlich sahen die Mühlenstädter lange Zeit wie der zweite Absteiger neben der SV Leiferde aus. Was folgte, war jedoch ein rasanter Formanstieg beginnend mit dem 2:2 gegen den TSV Hillerse II Mitte April. In den darauffolgenden 7 Begegnungen holte die Elf von Trainer Ingo Matzellus achtbare 15 Punkte. Somit verlassen die Kicker von der Bleiche zumindest vorerst den zweiten Abstiegsrang, haben aber auch nur noch ein Spiel vor der Brust.

SV Blau Weiß Rühen – VfL Knesebeck 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Gercke (14.), 1:1 Magnus (43.).Die Blau-Weißen sicherten sich einen wichtigen Zähler im Kampf um den Ligaverbleib, mit dem im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen gewesen war. Das Topteam aus dem Nordkreis lag nach rund einer Viertelstunde durch Malte Gercke in Front. Maurice Magnus markierte noch vor dem Pausenpfiff das 1:1.