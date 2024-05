Hillerse. Die Sassenburger gewinnen das Kellerduell in der Fußball-Kreisliga bei der Zweitvertretung des TSV Hillerse.

Noch ist der SV Triangel in der Fußball-Kreisliga nicht ganz gerettet, doch er ist auf dem besten Wege, das Ziel Klassenerhalt am Ende zu erreichen. Im Kellerduell bei der Landesliga-Reserve des Hillerse sicherte Doppeltorschütze Tobias Lambeck in der dritten Minute der Nachspielzeit die wichtigen „Big Points“ aus Sicht der Gäste. Die Hausherren hingegen verpassten den vorzeitigen Ligaverbleib.

„Das Spiel hatte nicht das allerbeste Niveau“, gestand SVT-Trainer Arne Hoffart. Im ersten Durchgang habe es lediglich zwei echte Torchancen gegeben, „und die waren auch drin“, berichtete Hoffart. In Führung waren zunächst die Hillerser gegangen: Jona Tusche hielt aus rund 20 Metern einfach mal drauf, Gäste-Keeper Joshua Casper konnte den Einschlag nicht verhindern. Die Sassenburger brauchten aber nur sechs Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen. Tobias Lambeck stellte nach einer halben Stunde alles wieder auf null – sein erster Streich.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann sehr gute Chancen“, sagte Hoffart. Als da wären unter anderem ein Pfostentreffer sowie ein Treffer aus vermeintlicher Abseitsstellung – „das war aber so was von kein Abseits“, war sich der Chefcoach der Triangeler sicher. So dauerte es bis in die Nachspielzeit hinein, ehe der gut aufgelegte Lambeck seine Farben doch noch für den Aufwand in Abschnitt 2 belohnte.

Hoffart: „Ich freue mich, dass wir bei 26 Grad und Sonnenschein auf Kunstrasen gewonnen haben“

„Wir haben die Partie gewonnen, alles andere ist mir auch egal“, fasste Hoffart kurz und knapp zusammen. Auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Hillerse konnte er sich nicht verkneifen: „Ich freue mich, dass wir bei 26 Grad und Sonnenschein auf Kunstrasen gewonnen haben.“

Tore: 1:0 Tusche (25.), 1:1, 1:2 Lambeck (30., 90.+3).