Kästorf. Das Hinspiel gewann der TSV etwas überraschend mit 3:0, am Samstag kommt es im Gifhorner Norden zum Wiedersehen.

Das Hinspiel zwischen dem TSV Hillerse und dem SSV Kästorf war Ende Oktober eine klare Angelegenheit – aber nicht für den Fußball-Landesligisten aus dem Gifhorner Norden, sondern für den Außenseiter von der Oker. Mit 3:0 gewannen die Hillerser auf dem heimischem Kunstrasenplatz, am Samstag (16 Uhr) bietet sich dem SSV die Chance, sich zu revanchieren.

„Wir haben bis zum 0:1 ein gutes Spiel gemacht“, erinnert sich SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. Seine Mannschaft war die aktivere gewesen, ehe Michel Lahmann und Nick Borgfeld für eine 2:0-Führung des TSV sorgten. Der ließ im weiteren Verlauf nicht mehr viel zu und machte mit dem 3:0 durch Leon Dentzer kurz vor Schluss alles klar. „Wir haben die zweiten Bälle nicht bekommen, es einfach nicht gut gemacht und verdient verloren“, gibt Scheil zu.

Marius Saikowski könnte beim SSV eine Schlüsselrolle einnehmen

Diese angesprochenen zweiten Bälle soll nun Marius Saikowski für die Kästorfer gewinnen. „Er hat sich auf der ,Sechs‘ super eingespielt“, unterstreicht dessen Trainer. „Beide Mannschaften haben sich im Vergleich zum Hinspiel verändert. Wir haben jetzt ein Heimspiel auf einem etwas größeren Platz, das wird uns sicherlich ein bisschen besser liegen“, erklärt Scheil.

Dessen Elf dürfte nach fünf Spielen ohne Niederlage und einem 4:1-Erfolg zuletzt gegen die Freien Turner Braunschweig vor Selbstbewusstsein strotzen. „Wir wollen an die Leistung gegen die Freien Turner anknüpfen und viel Leidenschaft und viel Tempo an den Tag legen. Die Vorgaben sind, in die Zweikämpfe zu kommen und die Kopfbälle im Zentrum zu gewinnen“, fasst der Trainer der Hausherren zusammen.

Ein Symbolbild für das Hinspiel: Während Hillerse (in Rot) jubelt, muss Kästorf (in Weiß Marcel Kröger) den Schock eines Gegentores verkraften. © regios24 | Michael Uhmeyer

Anders als bei den Kästorfern erinnert man sich in Hillerse durchaus gern ans erste Aufeinandertreffen. „Wir haben sehr, sehr gut gespielt, Kästorf hat keine Lösungen gefunden“, betont TSV-Trainer Julian Wildemann. Und doch ist sich der Gast, dessen Abstieg seit rund zwei Wochen auch rechnerisch besiegelt ist, seiner Rolle bewusst. „Wir sind auf keinen Fall der Favorit in dem Spiel, sondern der absolute Underdog. Wir wollen die Kästorfer aber natürlich trotzdem ärgern“, gibt Wildemann vor.

Tabellarisch geht es zwar um nichts mehr, der Anreiz eines Derbys ist aber in jedem Fall vorhanden bei den Gästen von der Oker. „Ein paar Spieler kennen sich, man kennt den Trainer. Da ist man schon anders motiviert. Kästorf ist eine Gifhorner Mannschaft, gegen die wir gewinnen wollen“, macht Wildemann deutlich. Dass der Tabellenvorletzte dazu in der Lage ist, hat er im Hinspiel eindrucksvoll unter Beweis gestellt...

tim