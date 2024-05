Gifhorn. Der MTV tritt am Sonntag beim Tabellendritten Göttingen 05 an. Die Erinnerungen an den 2:0-Hinspielsieg sind noch frisch.

Ein Last-Minute-Gegentreffer beim 3:4 in Wolfenbüttel, ein Last-Minute-Gegentreffer beim 2:3 gegen Meister Eintracht Braunschweig – die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn haben es zuletzt gleich zweimal spät verpasst, gegen Topteams einen „Bonuspunkt“ im Kampf um den Klassenerhalt für sich zu verbuchen. Nun geht es für die Schwarz-Gelben am Sonntag (15 Uhr) zum nächsten Hochkaräter: zum Tabellendritten I. SC Göttingen 05.

„Das wird brutal schwer“, legt sich MTV-Coach Holger Ringe vor der Partie in der Universitätsstadt fest. Kein Wunder, schließlich sind die Göttinger nicht nur „eine Bären-Truppe“, wie Ringe mit Blick auf die Offensivqualität der Hausherren hervorhebt. Nein, sie werden auch noch auf Revanche bedacht sein. Denn gerade einmal 25 Tage ist es her, dass sich die beiden Mannschaften in Gifhorn begegneten und der MTV sich mit 2:0 durchsetzte. „Da hat bei uns alles gepasst“, erklärt der Trainer. Erst hatte sein Team das nötige Spielglück – unter anderem vergab „05“ einen Strafstoß. Dann schlugen seine Schützlinge nach der Pause eiskalt zu.

Die Göttinger beobachtete Ringe am Pfingstsamstag noch einmal, als sich der Landesligist im Bezirkspokal-Halbfinale klar mit 4:0 beim MTV Isenbüttel durchsetzte. „Ich erwarte, dass Göttingen gegen uns mit voller Kapelle antritt, um sich fürs Finale einzuspielen“, erklärt Ringe, der selbst von einer vollen Kapelle nur träumen kann. Bei Stammkeeper Tobias Krull dürfte es für einen Einsatz noch nicht reichen. Zudem wackeln Austin Redemann, Til Steding und Julian Wöhner. „Da muss man sehen, ob es für die Startelf reicht“, sagt der MTV-Coach, der nach Gelbsperre zumindest wieder auf Marvin Luczkiewicz zurückgreifen kann.

„Wir müssen alle drei Spiele auf Sieg spielen“. Diese Devise gibt Ringe für den Schlussspurt aus, an dessen Ende der Klassenerhalt stehen soll. Mut macht dabei die „top Einstellung“, die sein Team zurzeit an den Tag legt. „Das ist auch ein Grund, warum ich ligenunabhängig für drei Jahre zugesagt habe.“