Gifhorn. In der Fußball-Kreisliga könnte am 28. Spieltag der zweite Absteiger in die 1. Kreisklasse feststehen.

Die Fußball-Kreisliga, sie biegt auf die Zielgrade der Saison 2023/24 ab. Nur noch drei Spieltage stehen an, und sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf sind viele Entscheidungen noch nicht gefallen. Fest steht bis dato der Abstieg des abgeschlagenen Schlusslichts SV Leiferde. Doch der zweite Absteiger könnte bereits nach dem kommenden Wochenende fix sein – der SV Welat steht auf jeden Fall mit dem Rücken zur Wand.

TSV Hillerse II – SV Triangel (So., 15 Uhr). „Es ist ein extrem wichtiges Spiel für uns“, unterstreicht TSV-Trainer Lars David. „Mit drei Punkten sind wir raus aus dem Abstiegssumpf, verlieren wir aber, dann sind wir mittendrin“, erläutert David die Ausgangslage vor dem Kellerduell. Zwei Punkte weniger auf dem Konto haben aktuell die Gäste, die zuletzt zweimal in Folge unterlegen waren. Auch deshalb ist sich Hillerses Coach sicher: „Triangel wird Gas geben, denn bei einer Niederlage gegen uns wird es extrem schwierig, in den letzten beiden Begegnungen noch einmal zurückzukommen.“

FSV Adenbüttel Rethen – SV Leiferde (So., 15 Uhr). Leiferde, in Meinersen, gegen Knesebeck: Mit Blick auf das Restprogramm der FSV im Kampf um den Klassenverbleib ist ein Heimerfolg gegen den Absteiger fest eingeplant. „Wir wollen ein gutes Spiel machen und gewinnen“, sagt Michael Horst, Chefcoach des Gastgebers. Das Hinspiel Ende Oktober habe aber gezeigt, „dass dies kein Selbstläufer wird“, räumt Horst ein. Zur Erinnerung: Die FSV gewann am Gilder Weg „nur“ hauchdünn mit 3:2.

SV Meinersen – HSV Hankensbüttel (So., 15 Uhr). „Wir treffen auf die wohl spielstärkste Mannschaft der Liga“, findet SVM-Trainer Ron Glindemann, der einschiebt: „Spielstarke Teams liegen uns eigentlich ganz gut. Wir müssen in unser Spiel finden, und dann ist auch etwas drin gegen die jungen Wilden des HSV.“

SV Welat Gifhorn – TSV Brechtorf (So., 15 Uhr). Es ist gehörig Druck auf dem Kessel bei den Kickern aus der Mühlenstadt. Die Devise lautet: Verlieren verboten! Der Tabellenvorletzte ist am letzten Spieltag spielfrei und muss somit dringend punkten, um den Druck auf die Mitkonkurrenten im Tabellenkeller weiter hochzuhalten. Sollte aber der SV Welat verlieren, und der Wesendorfer SC gewinnt zeitgleich gegen Gamsen, dann ist der Abstieg in die 1. Kreisklasse besiegelt.

SV Blau Weiß Rühen – VfL Knesebeck (So., 15 Uhr). Die Formkurve der Blau Weißen zeigte zuletzt nach unten. Unter anderem die Kellerduelle in Meinersen (3:4) und gegen Triangel (2:3) wurden verloren. Auch gegen Absteiger SV Leiferde gab‘s lediglich ein mageres 1:1 aus Sicht der Rühener, die somit bei 30 Punkten standen. Nun kamen jedoch im Nachhinein zwei Zähler kampflos dazu, denn: Die Leiferder hatten einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Gut für den SV, schlecht für die SVL – die somit weiterhin auf den vierten Saisonpunkt warten muss.

Wesendorfer SC – MTV Gamsen (So., 15 Uhr). Wie forsch man gegen den Primus auftreten muss, zeigte der WSC im Hinspiel, als er sogar mit 3:0 zur Pause in Front lag. Am Ende hieß es 3:3.