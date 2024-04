Braunschweig. Der Verein erhielt am Freitag die Rechnung für massive Pyro-Vergehen seiner Anhänger. So begründete der DFB das Urteil.

Eintracht Braunschweig kommen die Verfehlungen seiner Fans beim Derby in Hannover im November teuer zu stehen. Das DFB-Sportgericht verurteilte den Verein unter anderem wegen massiver Pyro-Vergehen zu einer Strafe von 197.875 Euro. Das gaben der DFB und Eintracht am Freitag bekannt. Davon kann der Verein bis zu 66.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, erklärte der DFB. Ein Nachweis darüber müsse der Verein bis zum 30. September 2024 führen, hieß es.

Derby zwischen Braunschweig und Hannover – Bilder vom Spiel Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka 1 / 50

Das sagt Eintracht zu dem Urteil

Wolfram Benz äußert sich auf der Homepage des Vereins wie folgt: „Wir mussten nach den Vorfällen im Hinspiel mit einem entsprechenden Strafantrag rechnen, die hohe Summe der Geldstrafe trifft uns dennoch sehr hart. Eintracht Braunschweig befindet sich unvermindert in einer wirtschaftlich herausfordernden Lage. Außerplanmäßige Aufwendungen, zu denen ganz eindeutig auch Strafzahlungen für den missbräuchlichen Einsatz von Pyrotechnik zählen, schaden der Eintracht enorm. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig für uns, die Verbandsstrafe deutlich zu reduzieren. Da die Ermittlungen abgeschlossen sind und über 60 Strafanzeigen gegen Personen gefertigt werden konnten, sind wir sehr zuversichtlich, dieses Ziel durch die Täterermittlung und Inregressnahmen zu erreichen“, so Benz. So sehe die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB vor, dass das Strafmaß bei einer Identifizierung und Inregressnahme von mindestens zwei Tätern um 50 Prozent reduziert werde, teilte der Verein mit. Daher setzt Eintracht nun darauf, eigene Anhänger für begangene Straftaten zahlen zu lassen.

Auch interessant

Wer zündelte, wenn es nicht die Ultras von Eintracht waren? Von Dirk Clemens Breyvogel und Leonard Hartmann

Das steht im Urteil gegen Eintracht Braunschweig

Die Strafhöhe stellt damit vermutlich einen absoluten Negativ-Rekord in der Vereinshistorie dar. Mit diesem Urteil belaufen sich die Strafzahlungen, die der Zweitligist allein im Kalenderjahr 2023 zu zahlen hatte, auf mehr als 350.000 Euro. Im Urteil zum Spiel in Hannover heißt es: „Im Rahmen des Zweitligaspiels bei Hannover 96 am 5. November 2023 zündeten Braunschweiger Anhänger mindestens 69 Böller, 42 Bengalische Feuer, 15 Rauchtöpfe, sieben Raketen, fünf Feuerwerksbatterien sowie zwei Leuchtspuren.“ Zudem habe das Spiel erst verspätet angepfiffen werden können und auch unterbrochen werden müssen, teilte das Sportgericht mit.

Auch interessant

Nach den Ereignissen rund um das Derby-Hinspiel hatte Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) eine Debatte um mehr Stadionsicherheit angestoßen. Sie hatte die Vereine Eintracht Braunschweig und Hannover 96 aufgefordert, für mehr Stadionsicherheit zu sorgen. Die Debatte erhielt durch die Vorfälle auch beim Rückspiel in Braunschweig Mitte April mit verletzten Stadionbesuchern weiteren Zündstoff. Im Raum steht, dass die beiden nächsten Spiele der Erzrivalen ohne Gästefans stattfinden werden. Auch die Frage, ob Kosten für die Polizeieinsätze von den Vereinen teilweise übernommen werden müssen, wird vonseiten der Politik diskutiert.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: