Braunschweig. Eintracht Braunschweig verstärkt sich mit Perspektivspieler Max Marie. Das Interesse am Talent war nach dem Derby durchgesickert.

Der erste Transfer für die kommende Saison ist eingetütet. Wie erwartet schließt sich Max Marie dem Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt von der U23 des FC St. Pauli an die Hamburger Straße und unterschreibt dort einen Vertrag bis Juni 2027. Dieser gilt ligaunabhängig.

Eintracht Braunschweigs erster Sommerneuzugang kommt aus Hamburg

Das Interesse am Talent war am Sonntag nach dem Derby gegen Hannover 96 bekanntgeworden. In der laufenden Saison bestritt Marie bisher 24 Spiele in der Regionalliga Nord, schoss sieben Tore und gab zwei Vorlagen. In der Jugend spielte er für den Hamburger SV, den Eimsbütteler TV und St. Pauli. In der laufenden Saison gehört er regelmäßig dem Trainingskader der Profis um Chefcoach Fabian Hürzeler an.

In der nächsten Spielzeit wird sein Trainer wohl Daniel Scherning heißen. Sportdirektor Benjamin Kessel sagt über den Sommer-Neuzugang: „Den Weg von Max verfolgen wir bereits seit zwei Jahren und haben seine Entwicklung in der aktuellen Saison sehr intensiv beobachtet. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem Entwicklungspotential passt er hervorragend in unsere künftige Kaderstruktur, in der wir auch einen großen Wert auf junge, hochveranlagte Spieler legen werden. Daher sind wir sehr froh, dass wir Max von unserem Weg ligaunabhängig überzeugen konnten. Wir sind uns sicher, dass wir ihm ideale Voraussetzungen für seine Weiterentwicklung im Profifußball bieten.“

Max Marie wünscht Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt

Max Marie sagt in der Pressemitteilung des Klubs: „Es freut mich unglaublich, meinen ersten Profivertrag bei Eintracht Braunschweig unterschrieben zu haben. Die Gespräche waren äußerst positiv, ich bin absolut von dem Plan des Vereins und meiner Entscheidung überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, im Eintracht-Stadion aufzulaufen und brenne voller Leidenschaft für die Herausforderungen der kommenden Saison. Für den Ligaendspurt drücke ich den Löwen die Daumen.“

