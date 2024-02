Braunschweig. Zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Nürnberg gab es viele Highlights. Auch das wichtigste Spiel der Klubgeschichte war dabei.

Am Samstag (13 Uhr) spielt Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg. Die Eintracht hat die Chance, bis auf drei Punkte an die Nürnberger heranzukommen und sich leicht von der Abstiegszone abzusetzen. Blau-Gelb gegen den Club – ein Duell mit Geschichte: Die beiden Vereine standen sich in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bereits 37 Mal und im DFB-Pokal einmal gegenüber.

Dabei ist die Bilanz fast ausgeglichen: Nürnberg konnte das Duell insgesamt 16 Mal für sich entscheiden, 15 Mal siegte die Eintracht. Sieben Partien spielten die beiden Teams remis. Ein paar Spiele haben sich sicherlich in das Gedächtnis vieler Eintracht-Fans eingebrannt. Auch das vielleicht bedeutendste Spiel der Vereinsgeschichte.

Eintracht Braunschweig gewinnt die Meisterschaft 66/67 zu Hause gegen Nürnberg

38.000 Zuschauer füllten die Ränge des Eintracht-Stadions, als Schiedsrichter Ewald Regely am 3. Juni 1967 das letzte Saisonspiel der Eintracht am 34. Spieltag anpfiff. Die Meisterschaft stand fast eingetütet und die Braunschweiger spielten groß auf. Die Eintracht-Elf um Kapitän Joachim Bäse bot ihrer Stadt ein in jener Saison eher ungewohntes Tor-Festival, das den Weg zum historischen Triumph ebnete: 4:1 besiegte die Eintracht den 1. FC Nürnberg.

Lothar Ulsaß traf zweimal, jeweils einmal waren Gerd Saborowski und Jürgen Moll erfolgreich. Bereits im Hinspiel in Nürnberg siegten die Braunschweiger. Mit 4:0 hatte die Eintracht den Club geschlagen. Nach dem Spiel feierten die Fans ausgelassen die Meisterschaft und stürmten den Platz. DFB-Präsident Hermann Gösmann verkündete feierlich: „Hiermit erkläre ich, im Namen des Deutschen Fußball Bundes, die Mannschaft vom SV Eintracht zum deutschen Fußballmeister 1967.“ Doch nicht nur dieses Spiel der Eintracht gegen Nürnberg schrieb Geschichte.

Premiere an der Hamburger Straße: Das erste Spiel im neuen Stadion war gegen Nürnberg

Das erste Spiel im Stadion an der Hamburger Straße bestritt die Eintracht am 17. Juni 1923 gegen den 1. FC Nürnberg. Nürnberg stellte damals etliche Nationalspieler und war Braunschweig haushoch überlegen – das Spiel endete mit 1:10. Seit der Gründung der Fußball-Bundesliga 1963 verlor Eintracht aber nicht mehr so hoch. Die höchste Niederlage aus dieser Zeit kassierte die Eintracht im Mai 1982, als sie in Nürnberg mit 0:4 verlor. Der höchste Sieg der Braunschweiger ist nicht ganz so lange her: Am dritten Spieltag der Saison 2016/2017 besiegten die Blau-Gelben den Club zu Hause mit 6:1.

Das Hinspiel in Braunschweig ging 2:2 aus und viele Fans werden sich mit einem schlechten Gefühl daran zurückerinnern: Denn der damalige Doppeltorschütze für die Eintracht, Anthony Ujah, verletzte sich in der 90. Minute schwer und fiel daraufhin für mehrere Monate aus. Er erlitt eine Schultereckgelenksprengung. Nach wie vor kommt er nur zu Kurzeinsätzen.

