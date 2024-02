Braunschweig. Die Polizei bleibt bei ihrer Darstellung. Es sei „zweifelsfrei körperlich“ auf eine Ordnerin eingewirkt worden. Ein Fall, viele Fragen.

Kathrin möchte ihren Nachnamen nicht in einem Medienbericht lesen, auf einem Foto möchte sie auch nicht zu sehen sein. Beim Braunschweiger Fußball-Zweitligisten und besonders in der Südkurve des Eintracht-Stadions kenne sie ohnehin jeder, sagt sie. Dort ist sie seit 14 Jahren für die Sicherheit zuständig. Erst in Block 9, dann in Block 7, seit ein paar Jahren fungiert sie bereits als Südkurvenleitung. Das ist der Kernbereich der organisierten Fanszene. „Ich musste mir den Respekt erst einmal verdienen und mir viele Sprüche anhören – als Frau sowieso“, sagt sie. Was sie auszeichnet? „Ich habe keine Angst.“