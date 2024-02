Braunschweig. Der Zweitligist beweist beim 1:1 gegen Hertha starke Moral. Das Gefühl nach Abpfiff ist komisch, trotzdem macht das Team Boden gut.

Daniel Scherning beschlich ein komisches Gefühl, doch am Ende war der Trainer von Eintracht Braunschweig zufrieden mit dem Punkt gegen Hertha BSC. Beim 1:1 (1:0) am Samstagnachmittag hatten seine Zweitliga-Fußballer zwei grundverschiedene Gesichter gezeigt. Vor der Pause, als auch der verdiente Führungstreffer durch Fabio Kaufmann (14.) fiel, dominierte der Tabellenfünfzehnte die Berliner. Nach dem Seitenwechsel glich Ibrahim Maza in Braunschweigs schwächster Phase verdientermaßen aus. Und nachdem Eintracht-Verteidiger Hasan Kurucay für einen Tritt aufs Knie des Herthaners Palko Dardai die Rote Karte gesehen hatte, war es sogar ein Kampf um den einen Zähler, den Eintracht gewann.