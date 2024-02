Braunschweig. Der Anspruch an Eintracht Braunschweig ist durch den positiven Lauf der vergangenen Wochen gestiegen – auch innerhalb der Mannschaft.

Ein kleines bisschen hakte es dann zuletzt doch. Zumindest in manchen Bereichen. Und aus einer bestimmten Perspektive. Die hat sich bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Wochen geändert. Die Ansprüche sind wieder gestiegen – auch innerhalb der Mannschaft. Nicht zuletzt die Reaktion von Führungsspieler Ermin Bicakcic nach der unnötigen 0:1-Pleite beim FC St. Pauli ist Indiz dafür. Das ist gut so. Denn ein wichtiges Attribut für einen erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt ist Selbstvertrauen.