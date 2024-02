Braunschweig. Im September verlor der Braunschweiger Fußball-Zweitligist mit 0:3 in Berlin. Vor dem Rückspiel haben sich die Vorzeichen verändert.

Pal Dardai lag ziemlich weit daneben. „Statistisch ist das ein typisches Unentschieden“, erklärte der Trainer von Hertha BSC vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig am Sonnabend (13 Uhr). Ein Blick in die Vergangenheit dieser Begegnung zeigt aber: Wenn es in der Liga zum Aufeinandertreffen kommt, gewinnt meist der Berliner Fußball-Zweitligist. Ist es eine Partie im DFB-Pokal, gehen öfter die Braunschweiger als Sieger vom Platz.