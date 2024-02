Braunschweig. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten hat nun einen Vertrag bis 2025. Er will Eintracht entwickeln und bastelt schon am Kader.

Daniel Scherning will gar nicht so richtig über die Nachricht sprechen, die am Donnerstag zwar keine Riesenüberraschung war, aber doch ein deutlicher Fingerzeig für die Zukunft Eintracht Braunschweigs. „Es gibt wichtigere Themen“, sagt der Trainer des Fußball-Zweitligisten zu seiner eigenen Vertragsverlängerung wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 13 Uhr). Bis zum 30. Juni 2025 gilt sein neues Arbeitspapier – für die 2. und die 3. Liga. Auch Schernings Assistent Andreas Zimmermann band sich langfristig an die Eintracht.