Braunschweig. Braunschweigs Nummer 1 war im jüngsten Spiel ausgefallen, der Vertreter machte seine Sache gut. Kehrt der Platzhirsch nun zurück?

Es sprach für die souveräne Leistung von Tino Casali, dass am Sonntag kaum jemand über Ron-Thorben Hoffmanns Fehlen sprach. Eintrachts Nummer 1 hatte die Partie beim FC St. Pauli krankheitsbedingt verpasst, sein Vertreter Casali rückte zwischen die Pfosten. Und machte am Millerntor einen sehr vernünftigen Job. An der 0:1-Niederlage hatte der Österreicher jedenfalls keine Aktien. Muss Casali im nächsten Spiel der Eintracht gegen Hertha BSC (Samstag, 13 Uhr) wieder auf die Bank? Es sieht so aus.