Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Winterneuzugang durfte auf St. Pauli 17 Minuten ran. Die ersten Eindrücke waren spannend, aber nicht optimal.

Seit etwa drei Wochen ist Hampus Finndell Spieler von Eintracht Braunschweig. Auf sein Pflichtspieldebüt musste der Winterneuzugang des Fußball-Zweitligisten aber etwas länger warten. Am Sonntag bei der 0:1-Niederlage bei Spitzenreiter FC St. Pauli war es so weit. Die Fans des Traditionsvereins hatten die Premiere des Schweden herbeigesehnt, der zuletzt für Djurgardens IF in der Allsvenskan spielte.