Braunschweig. Braunschweig verliert unnötig beim Spitzenteam FC St. Pauli - Chancen waren da, aber genutzt wurden sie nicht. Anders als zuletzt.

Mit Gefühlen und Fakten ist das im Fußball so eine Sache. Vergangene Woche gestand Daniel Scherning nach dem 2:0-Sieg gegen den Karslruher SC, dass der Erfolg sich komisch anfühle. Denn: Eigentlich hatte seine Mannschaft von Eintracht Braunschweig kein allzu gutes Spiel abgeliefert und aus wenig viel gemacht. Nun, genau eine Woche später, fühlte sich die 0:1-Niederlage beim FC St. Pauli erneut komisch an. Denn diesmal hatte Schernings Mannschaft aus viel wenig gemacht. So waren die Gefühle ähnlich, aber die Fakten verdreht.