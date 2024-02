Braunschweig. Seit drei Spielen wartet der Stürmer auf ein Tor. Sein Wert für Eintracht Braunschweig misst sich aber nicht nur an Treffern.

Er war einer der Durchstarter in Eintracht Braunschweigs Frühphase des sportlichen Aufschwungs: Rayan Philippe. Gegen Wiesbaden, Kaiserslautern und Kiel konnte sich der 23-Jährige in drei Spielen in Serie je ein Tor und eine Vorlage in die Statistik schreiben. Seither folgten in drei weiteren Partien keine Scorerpunkte mehr. War‘s beim Franzosen also nur ein kurzes Leistungs-Strohfeuer?