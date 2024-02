Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Vizekapitän fehlt gelbgesperrt, war zuletzt aber auch nicht frei von Fehlern. Sein Trainer lobt ihn trotzdem.

Daniel Scherning offenbarte sich am Freitagnachmittag als aufmerksamer Leser der Braunschweiger Zeitung. Angesprochen darauf, wer Vizekapitän Robin Krauße im Spiel beim FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, Millerntorstadion) ersetzen könnte, antworte der Cheftrainer von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig: „Die Optionen, die in Eurem Artikel standen, waren gar nicht mal so schlecht, dann übernehme ich das mal so.“