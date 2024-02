Braunschweig. Co-Trainer und Sportdirektor von Eintracht Braunschweig bleiben auch nach der Spielerkarriere emotional. Deshalb drohen nun Sperren.

Emotionalität gehört zum Fußball dazu wie Torpfosten und Eckfahnen. Manch einer lebt sie mehr aus, ein anderer weniger. Schon als Spieler zählten Marc Pfitzner und Benjamin Kessel zu letzterer Kategorie. Bei Eintracht Braunschweig sind beide auch heute noch in Lohn und Brot. Nur eben in anderer Funktion. Und obwohl sie nicht mehr durch das Eintracht-Stadion sprinten und grätschen, haben sie ihre Leidenschaft konserviert – was Pfitzner und Kessel jetzt zur Vorsicht zwingt.