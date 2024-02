Braunschweig. So schlecht, wie Vollmanns Arbeit bewertet wurde, war sie nicht. Dennoch war die Freistellung berechtigt, kommentiert Leonard Hartmann.

Es läuft bei Eintracht. Und zwar so gut, dass Peter Vollmann nun doch Abbitte geleistet werden sollte. Schließlich ist es der Kader des ehemaligen Sport-Geschäftsführers, der jetzt ins Laufen gekommen ist. Seine Verpflichtungen wie Johan Gomez, Rayan Philippe und Robert Ivanov sind nun Leistungsträger, seine Ideen sind voll aufgegangen. So argumentieren einige Fans der Eintracht. Aber diese These geht nicht ganz auf.