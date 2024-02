Braunschweig. Unter Daniel Scherning läuft Kaufmann auf veränderter Position auf – und gibt Eintracht Braunschweig damit eine neue Komponente.

Für Fabio Kaufmann ist die Zeit bei Eintracht Braunschweig ganz sicher nicht immer einfach. Der Deutsch-Italiener steckt in seiner dritten Saison bei den Blau-Gelben. Der Abstiegskampf war dabei stets gegenwärtig. Zurückgeschreckt ist er davor nie. Wer Emotionen und Einsatz will, ist bei ihm richtig. Der gebürtige Aalener hängt sich rein, egal in welcher Funktion auf dem Platz. Davon hat er schon verschiedene eingenommen. Nun aber hat ihm Daniel Scherning eine neue Chance zur sportlichen Entfaltung eröffnet. Und die scheint Kaufmann zu nutzen, weil sie ihm liegt – vielleicht mehr als seine bisherigen Rollen.