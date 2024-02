Braunschweig. Eintracht Braunschweig holt am letzten Tag der Transferperiode den schwedischen Mittelfeldspieler. Das sind die Hintergründe.

In Stockholm war heute gleich zweimal Abschiednehmen angesagt: Das zentrale Mittelfeld des schwedischen Erstligisten Djurgardens IF sagt Lebewohl oder „Farväl“, wie es in der Landessprache heißt. Mittelfeldjuwel Lucas Bergwall wechselt offenkundig zu Weltklub FC Barcelona, Hampus Finndell nach Informationen unserer Zeitung zu einem emotionsgeladenen Traditionsklub namens Eintracht Braunschweig.