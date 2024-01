Braunschweig. Der Traditionsklub ist in Liga 3 abstiegsbedroht und legt im Winter namhaft nach. Daniel Ginczek ist schon da. Multhaup auch bald?

Maurice Multhaup gehört zu den wenigen Spielern der Eintracht, die den Fußball-Zweitligisten im Winter noch verlassen dürfen, so sie denn ein Angebot eines anderen Klubs erhalten. Der 27 Jahre alte Angreifer, der seit Sommer 2021 in Braunschweig kickt, soll nun das Interesse des MSV Duisburg aus der 3. Liga geweckt haben, so Gerüchte aus Beraterkreisen. Aber Chris Schmoldt, Sportchef des MSV Duisburg, sagt dazu gegenüber Reviersport, das wie unsere Zeitung zu Funke gehört: „Ich kann diese Personalie für diese Transferphase nicht bestätigen.“