Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Ex-Geschäftsführer erinnert sich an den Abstieg, eine Autofahrt unter Schock – und weitreichende Konsequenzen.

Normalerweise sitzt Soeren Oliver Voigt immer selbst am Steuer, wenn nach Auswärtsspielen von Eintracht Braunschweig der Heimweg ansteht. Dieses Mal aber geht das nicht. Seine Frau muss übernehmen. Was an diesem frühsommerlichen Tag im Mai 2018 in Kiel passiert, versetzt ihn förmlich in Schockstarre und nimmt ihm vorübergehend die Verkehrstauglichkeit. Gerade haben die Blau-Gelben bei Holstein eine 2:6-Klatsche kassiert. Wenn‘s nur das wäre: halb so wild. Die Pleite aber besiegelt den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga – und bringt weitreichende Konsequenzen mit sich, die bis heute nachwirken.