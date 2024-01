Braunschweig. Ridha Kitar übernimmt den Landesliga-Tabellenführer bis zum Saisonende – Ken Reichel wird Co-Trainer

Was sich seit längerer Zeit bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Marc Pfitzner kehrt nicht mehr zu seiner Cheftrainer-Position der U23-Fußballer von Eintracht Braunschweig zurück. Nachdem er im Oktober die Profis interimsweise übernommen hatte, sollte er nach den 15 Tagen im Profifußball eigentlich wieder in die Landesliga zurückkehren. Doch der neue Trainer Daniel Scherning nahm ihn mit in sein Trainerteam auf, wodurch Pfitzner keine Zeit mehr für die Reserve blieb.