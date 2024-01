Braunschweig. Youssef Amyn weilt derzeit mit der irakischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup. Hier spricht er über seine Eindrücke und seinen Klub.

„Man realisiert es erst im Nachhinein, dass man ein Asien-Cup-Spiel gemacht hat. Das ist für mich als 20-Jähriger eine große Ehre und wirklich ein überragendes Gefühl“, sagt Youssef Amyn. Der Profi von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wurde beim 3:1-Erfolg der irakischen Nationalmannschaft über Indonesien am Montag in der 71. Minute eingewechselt. Es war das erste Gruppenspiel für die Iraker bei der Kontinental-Meisterschaft. Am Freitag wartet auf Amyn und sein Team ein größeres Kaliber. Rekordsieger Japan ist dann der Gegner.