Braunschweig. Trainer Daniel Scherning und Anthony Ujah geben einen Einblick, wie es um ein Comeback des Stürmers von Eintracht Braunschweig steht.

Am Ende des ersten Trainingstages im Jahr 2024 musste Anthony Ujah noch einmal alles geben. Der Stürmer von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hatte in der Nachmittagseinheit schon einige Übungen mit seinen Teamkollegen absolviert, war dann aber mit Athletiktrainer Janning Michels zu einem individuellen Programm abgebogen. Zum Schluss absolvierte Ujah im Kreise des Teams aber mehrere intensive Intervall-Läufe und schnaufte mit einer ordentlichen Portion Galgenhumor: „Holidays are over.“ Die Ferien sind vorbei.