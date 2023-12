Braunschweig. Ermin Bicakcic, Daniel Scherning und Benjamin Kessel haben sich beim Fußball-Zweitligisten hervorgetan - Alle kamen spät im Jahr auf.

Das Fußball-Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Bei Eintracht Braunschweig war es turbulent. Wie so häufig. Vier unterschiedliche Trainer standen während der zwölf Monate für den Zweitligisten an der Seitenlinie: Michael Schiele, Jens Härtel, Marc Pfitzner und Daniel Scherning. Letzterer hat den freien Fall des Teams gestoppt und in Zusammenarbeit mit Sportdirektor Benjamin Kessel eine emotionale Kehrtwende auf der sportlichen Führungsebene des Klubs hinbekommen. Auf dem Platz und in der Kabine war Ermin Bicakcic dafür hauptverantwortlich. Sie drei sind unsere Gewinner des Eintracht-Jahres.