Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Kapitän steckt in einer schwierigen Phase. Das Amt sollte aber nicht überhöht werden, meint der Trainer.

Manchmal funktioniert‘s nicht so, wie es soll. Dieser Umstand hat für jeden Menschen gleichermaßen Gültigkeit. Die Besonderheit bei Fußball-Profis: Sie stehen unter ständiger, verschärfter Beobachtung. Ein Formtief wird von einem großen Publikum wahrgenommen. Und in einem solchen befindet sich Jannis Nikolaou derzeit. Der Kapitän von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bestreitet bislang eine Saison zum Vergessen, bietet nicht den Rückhalt, den sich der Klub und die Fans von ihm erhofft hatten. Zuletzt rutschte der 30-Jährige auch in der sportlichen Hierarchie ab.