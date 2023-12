Braunschweig. Seit der Angreifer verletzt ist, haben sich viele Offensivwerte verbessert. Das hat aber nichts mit Ujahs sportlichem Wert zu tun.

Es war ein schmerzlicher Augenblick in einer ganz dunklen Phase. Als Anthony Ujah sich im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen hat, wichen bei den Anhängern schon die Hoffnungen, die Saison irgendwie doch noch retten zu können. Gerade hatte der Stürmer beim 2:2 noch beide Tore für Eintracht Braunschweig erzielt. Von bis dahin fünf Treffern in der 2. Fußball-Bundesliga gingen drei auf sein Konto. Dann war er von Ende September an außer Gefecht – für eine lange Zeit. Aber sind die Blau-gelben ohne den Nigerianer sogar effektiver geworden?